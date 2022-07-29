Efeler 09 SFK, Deniz'i renklerine bağladı - Haberler

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Efeler 09 SFK, Deniz'i renklerine bağladı

Efeler 09 SFK, Deniz'i renklerine bağladı

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde, geçen sezon 2.Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da forma giyen tecrübeli kanat oyuncusu Aytaç Deniz'i kadrosuna kattı.

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TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde, geçen sezon 2.Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da forma giyen tecrübeli kanat oyuncusu Aytaç Deniz'i kadrosuna kattı.

Daha önce TFF 1.Lig, 2.Lig ve 3.Lig'de birçok takımın formasını giyen 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu futbola Bucaspor'da başladı. Ardından sırasıyla; Orhangazispor, Kahramanmaraşspor, Fethiyespor, Pendikspor, Menemenspor, Darıca Gençlerbirliği, Diyarbekirspor, Yozgatspor 1959 ve son olarak Nazilli Belediyespor takımlarında top koşturdu.

En son formasını giydiği Nazilli'de 3.Lig şampiyonluğu yaşayan yeni transfer, o sezon 26 maçta forma giymiş ve attığı 9 golle takımına şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlamıştı. Geçen sezon yine Nazilli formasını terleten tecrübeli oyuncu, 2.Lig'de 20 maçta forma giyerken 3 kez de gol sevinci yaşadı.

Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay yeni transferin hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni sezonda yeşil beyazlı formamızı giyecek olan oyuncumuz Aytaç Deniz'e hoş geldin diyor, efe armamız altında başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Nazilli Futbol Efeler Spor Haberler

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