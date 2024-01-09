Efeler 09 SFK'da kadroda değişiklikler yaşandı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayan Efeler 09 SFK'da orta saha oyuncusu Deniz Karadeniz ve sağ bek Muhammed Fatih Kunat ile yollar ayrıldı. Forvet hattında ise Mert Efe Çölbeyi'nin ayrılması bekleniyor.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayan Efeler 09 SFK'da kadroda eleme yapıldı. Aydın temsilcisinde orta saha oyncusu Deniz Karadeniz ve sağ bek Muhammed Fatih Kunat ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlılarda forvet hattında son dönemde şans bulamayan Mert Efe Çölbeyi'nin de ayrılması bekleniyor.