Efeler 09 SFK, Beyoğlu Yeniçarşıspor'u Aydın'da devirecek

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Play-Off yarı final ilk maçında Beyoğlu Yeniçarşıspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Efeler 09 SFK, rövanşta turu geçeceğine inanıyor. Rakibini 7 Haziran Çarşamba günü cezası nedeniyle taraftarından yoksun konuk edecek Aydın temsilcisi finalist olmak için en az 2 farklı galibiyet almaya çalışacak. Efeler'in tek farklı galibiyetleri halinde ise karşılaşma uzatmaya gidecek. İstanbul ekibi her türlü galibiyet ve beraberlikte finale çıkan taraf olacak. Efeler 09 SFK Teknik direktörü Veyis Kanber, Aydın'da oynanacak olan rövanş maçı için iddialı konuştu.

İlk maçta rakibin sahasının sentetik olması ve hakemin takdir haklarını rakip takımdan yana kullanmasının oyuncularının ilk yarıda kötü performans ortaya koymasına neden olduğunu dile getiren Veyis Kanber, "İstanbul'da Play Off yarı final ilk maçında özellikle ilk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik. Sahanın sentetik oluşu, oyunumuzu çok etkiledi. Rakibimizde baskısı ve alan bırakmaması kötü oyun oynamamıza neden oldu. Hakem de tüm takdir haklarını rakip takımdan yana kullandı. İlk yarıda etkisiz oyun oynadık ve 1-0 mağlup olduk. Kendi sahamızda kazanmak ve turu geçmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.Efeler'de kart cezası biten gol kralı İshak da rövanşta sahada olacak.