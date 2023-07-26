Efeler 09 SFK, Atakan Bulut ve Cüneyt Dağlı'yı transfer etti

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nde (SFK) transfer çalışmaları sürerken, yeşil-beyazlılar forvet oyuncusu Atakan Bulut ile sağ bek Cüneyt Dağlı'yı renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon 2. Lig'in kapısından dönen Efeler 09 SFK'da, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kadro yapılanması için çalışmalara başlayan yeşil beyazlı ekip, transferlerde ivme kazanırken, 2 yeni ismi daha kadrosuna kattı.

Yeni sezonda TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nde (SFK) transfer çalışmaları sürerken, yeşil-beyazlılar forvet oyuncusu Atakan Bulut ile sağ bek Cüneyt Dağlı'yı renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'in kapısından dönen Efeler 09 SFK'da, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kadro yapılanması için çalışmalara başlayan yeşil beyazlı ekip, transferlerde ivme kazanırken, 2 yeni ismi daha kadrosuna kattı. Efeler 09 SFK, geçen sezon Muğlaspor'da top koşturan 22 yaşındaki forvet oyuncusu Atakan Akbulut ile, Menemen FK'dan sağ bek oyuncusu Cüneyt Dağlı'yı transfer etti.

Konu ile ilgili Efeler 09 SFK'dan yapılan açıklamada, "Futbola Çanakkale ekibi Yeni Çanspor'da başlayan Atakan Akbulut, Çanakkale Dardanelspor'da gelişimini tamamladıktan sonra Karşıyaka'ya transfer oldu. Daha sonra Muğlaspor'da profesyonel olan 1.91 boyundaki başarılı forvet son 3 sezon Muğlaspor'da top koşturdu. Türkiye Kupası'nda 3 kez, 3.Lig'de 21 maçta ter döken Akbulut, BAL'da ise 44 maçta forma giydi ve 10 kez gol sevinci yaşadı. Futbola Manisaspor altyapısında başlayan ve gelişimini burada tamamlayan sağ bek oyuncusu Cüneyt Dağlı ise, geçen yıl Gençlik Gelişim Ligleri'nde gösterdiği performansla Menemen FK'da profesyonelliğe geçiş yaptı. Yeni sezonda yeşil beyazlı ekibimizde mücadelemize ortak olacak olan Atakan Bulut ve Cüneyt Dağlı'ya hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullanıldı. - AYDIN