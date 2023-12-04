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Efeler 09 SFK, Anadolu Üniversitesi'ni 9 Kişiyle Yendi

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, Anadolu Üniversitesi'ni deplasmanda 9 kişiyle 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta en önemli rakiplerinden Karşıyaka'ya evindeki gol düellosunu 3-2 kaybederek şampiyonluk yarışında yara alan Efeler 09 SFK, Anadolu Üniversitesi'ni deplasmanda 9 kişiyle 2-1 yenip kendine geldi. Eskişehir'de 45+1'de Köksal, 78'inci dakikada Tayyip Mevlüt'ün kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan Aydın ekibi yine de kazanmayı başardı. Son haftayı bay geçecek olup devrenin bitimine 1 maçı kalan Efeler, 24 puanla zirveyi 3 puan geriden takip ediyor.

Teknik direktör Veyis Kanber, Anadolu Üniversitesi mücadelesi sonrası, "Uzun süre unutulmayacak hikayesi çok ve bir o kadar da zor bir maç oldu. Maç boyunca soğukkanlılığını ve oyun disiplinini koruyarak fedakarca mücadele eden oyunclarımızı yürekten kutluyorum. Yine bizi deplasmanda yalnız bırakmayarak Eskişehir'e gelen ve 90 dakika bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu hafta oynayacağımız Kelkit Hürriyetspor maçını da 3 puanla geçip, ligin ilk devresini en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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