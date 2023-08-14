Efeler 09 SFK, Anadolu Üniversitesi'ni 1-0 Yendi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Efeler 09 SFK, yeni sezon öncesi Anadolu Üniversitesi ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. Karşılaşmada tek golü Atakan Akbulut kaydetti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Efeler 09 SFK, yeni sezon öncesi kendi grubunda yer alan Anadolu Üniversitesi ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Afyon kampında oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlılar adına tek golü 76'ncı dakikada Arda'nın asistinde Atakan Akbulut kaydetti. Daha önce çıktığı özel maçlarda Denizlispor'a 4-1, Altınordu'ya 4-0 yenilen Efeler 09, bu galibiyetle moral bulmuş oldu.

Efeler ekibi çarşamba günü Tokat Belediye Plevnespor'la, cuma günü İnegölspor'la hazırlık maçları oynayacak.