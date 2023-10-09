Efeler 09 SFK, Amasyaspor FK'yı tek golle yendi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Efeler 09 SFK, deplasmanda Amasyaspor FK'yı tek golle yenerken gözünü zirveye dikti. Geçen sezon ilk yılında Play-Off oynadığı ligde bu sezon da çıkışına kaldığı yerden devam eden Aydın ekibi 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup 11 puan topladı. Efeler, lider Karşıyaka'nın yalnız 1 puan gerisinde puan tablosundan ikinci sıraya yerleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor