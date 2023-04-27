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Efeler 09, kritik maçı kazanmak istiyor

Efeler 09, kritik maçı kazanmak istiyor

Spor Haberleri

TFF 3.Lig 3.Grup'ta 31.hafta karşılaşmasında evinde Çankaya FK'yı ağırlayacak olan Aydın temsilcisi Efeler 09 Spor Futbol Kulübü sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.

TFF 3.Lig 3.Grup'ta 31.hafta karşılaşmasında evinde Çankaya FK'yı ağırlayacak olan Aydın temsilcisi Efeler 09 Spor Futbol Kulübü sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.

Play-0ff potasında bulunan iki takımın da bu kritik mücadelesi Cumartesi günü Adnan Menderes Stadı'nda saat 15.00'de başlayacak. Ligde 51 puanla 4.sırada yer alan Efeler 09, bir üst sırada 53 puanla 3.sırada yer alan Çankaya FK karşısında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. 5.sıradaki Artvin Hopaspor ile aynı puana sahip olan Aydın temsilcisi, ikili averajla Karadeniz ekibinin gerisinde bulunuyor. Efeler 09, bu kritik maçı kazanıp hem Artvin Hopa'dan hem de Çankaya FK'dan sıyrılıp ligde üçüncü sırayı hedefliyor. Play-Off sistemine göre ligi üçüncü veya dördüncü sırada bitirmek isteyen yeşil beyazlılar, bu hedef istikametinde tek maçlı eleme sisteminde evinde oynama avantajını yakalayacak.

Öte yandan ligin ilk yarısındaki mücadelede Efeler 09 SFK, deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalmış ve Ankara'dan 1 puanla dönmüştü. Efeler halkının desteğini bekleyen Efeler 09 SFK'da maç biletlerinin 10 TL'den satılacağı bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Çankaya Efeler Aydın Spor Haberler

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