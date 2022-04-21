Efeler 09 FK 3'üncü Lig için finale çıkıyor - Haberler

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Efeler 09 FK 3'üncü Lig için finale çıkıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Efeler 09 FK 3'üncü Lig için finale çıkıyor

Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Bölge 3'üncü Grup'ta sezonu Sökespor'un 1 puan önünde lider tamamladıktan sonra Burdur'daki Play-Off bölge birinciliği maçlarında Çiğli Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Efeler 09 Spor, yarın Belediye Bolvadin Termalspor'a 3'üncü Lig için finale çıkacak.

Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Bölge 3'üncü Grup'ta sezonu Sökespor'un 1 puan önünde lider tamamladıktan sonra Burdur'daki Play-Off bölge birinciliği maçlarında Çiğli Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Efeler 09 Spor, yarın Belediye Bolvadin Termalspor'a 3'üncü Lig için finale çıkacak. Burdur MAKÜ İstiklal Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. İlk gün Çiğli Belediyespor'u 2-0'la geçen Afyon temsilcisi Bolvadin'le aynı puanda olan Aydın ekibi, rakibini yenerek tarihinde ilk kez profesyonel lige adını yazdırmaya çalışacak. Grup müsabakaları sonunda ilk sırayı elde edecek takımın 3'üncü Lig'e çıkacağı finallerde maç berabere tamamlanıp iki takım arasında puan eşitliği olursa mutlu sona ulaşacak ekibi seri penaltılar belirleyecek. Efeler 3'üncü Lig'e çıkarsa Nazilli Belediyespor ve Kuşadasıspor'dan sonra profesyonel liglerdeki üçüncü Aydın takımı olacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Bolvadin, Play Off, Burdur, Efeler, Spor, Haberler

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