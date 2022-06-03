Efeler 09'da kaptan da gitti - Haberler

Efeler 09'da kaptan da gitti Bölgesel Amatör Lig'den ilk kez TFF 3'üncü Lig'e yükselmenin sevincini yaşayan Efeler 09 FK'da yeni göreve gelen yönetim, iç transferi sürdürüyor. Bölgesel Amatör Lig'den ilk kez TFF 3'üncü Lig'e yükselmenin sevincini yaşayan Efeler 09 FK'da yeni göreve gelen yönetim, iç transferi sürdürüyor. Aydın temsilcisinde golcü Gökhan Demir'den sonra takım kaptanlarından Soner Ergençay'la da yollar ayrıldı. Efeler, tecrübeli futbolcu için, "Geçtiğimiz sezon şampiyon kadromuzda yer alan takımımızın ikinci kaptanı Soner Ergençay'a katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullanıldı. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Efeler Spor Haberler

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