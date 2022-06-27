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Efeler 09'da Cemil Aktaş dönemi

Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Spor
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Efeler 09'da Cemil Aktaş dönemi

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 SFK'nin yeni teknik direktörü Cemil Aktaş oldu.

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 SFK'nin yeni teknik direktörü Cemil Aktaş oldu. Kariyerinde daha önce Gençlerbirliği altyapısında görev alıp Ankara Şekerspor, Hacettepe, Etimesgut Belediyespor, Uşakspor, Vanspor ve Ankara Demirspor takımlarında çalıştıran 53 yaşındaki Aktaş'la sözleşme imzalandı. Efeler 09 SFK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yeni hocamız Cemil Aktaş'a hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.


- Nazilli
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Gençlerbirliği Ankara Efeler Spor Haberler

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