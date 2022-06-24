Efeler 09'da 2 imza 1 veda TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 Spor FK, iç transferde 2 oyuncusuyla yeniden anlaşırken, 1 oyuncusuyla yollarını ayırdı. TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 Spor FK, iç transferde 2 oyuncusuyla yeniden anlaşırken, 1 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılar, stoper Recep Dalyak ve sağ bek Gökhan Bulut'la kontrat yeniledi. Aydın temsilcisi geçen sezon devre arasında takıma katılan sol bek Muhammed Mustafa Doğan'la ise vedalaştı. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Efeler Spor Haberler

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