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Efeler 09'da 2 imza 1 veda

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Efeler 09'da 2 imza 1 veda

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 Spor FK, iç transferde 2 oyuncusuyla yeniden anlaşırken, 1 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 Spor FK, iç transferde 2 oyuncusuyla yeniden anlaşırken, 1 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılar, stoper Recep Dalyak ve sağ bek Gökhan Bulut'la kontrat yeniledi. Aydın temsilcisi geçen sezon devre arasında takıma katılan sol bek Muhammed Mustafa Doğan'la ise vedalaştı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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