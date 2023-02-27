Üye Girişi
Haberi Paylaş

Efeler 09 Başkanı Eymen Atay: Zor günlerde tüm küslükler ortadan kalkar

Spor Haberleri

Efeler 09 Başkanı Eymen Atay: Zor günlerde tüm küslükler ortadan kalkar

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Efeler 09 Spor'un başkanı Eymen Atay, 2'nci Lig ekibi Nazilli Belediyespor'la depremzedeler yararına oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Efeler 09 Spor'un başkanı Eymen Atay, 2'nci Lig ekibi Nazilli Belediyespor'la depremzedeler yararına oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Dostluk karşılaşmasında 11 bin 500 biletin satıldığını ve toplamda 250 bin TL'lik bir yardım toplandığını belirten Atay, "Satılmayan biletleri yönetim olarak biz aldık. Gelirimizi AFAD'a bağışlayacağız. Ben Nazilli Belediyespor'a da çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp Aydın'a geldiler. Türk halkı zor zamanlarında bir arada kalmayı, ayakta olmayı, birbirine destek olmayı nasıl başarıyor, bunu gösterdik. Zor günlerde tüm küslükler ortadan kalkar. Herkes el ele verip yardımcı olur. Türk milletinin görevi budur. Kanlarında ve damarlarında bu vardır. Biz de gereğini yerine getirdik" diye konuştu.Maçın 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ilk depremin yaşandığı saat olan 4 dakika 17'nci saniyesinde sahaya atkılar ve peluş oyuncaklar depremzede çocuklar için atılmıştı.


- Aydın

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Nazilli Efeler Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title