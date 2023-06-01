Efeler 09 avantaj peşinde

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup Play-Off'ta Artvin Hopaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdıran Efeler 09 SFK, final yolunda eşleştiği rakibi Beyoğlu Yeniçarşıspor'la yarın deplasmanda ilk maça çıkacak. Beyoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Efeler'de cezalı İshak ile Hopa maçında takımına turu getiren golü atıp çapraz bağları kopan Furkan Tuşik forma giyemeyecek.

Rakibini 7 Haziran Çarşamba günü rövanşta konuk edecek Aydın ekibi ilk maçta avantajlı bir skor almaya çalışacak. Profesyonel ligdeki ilk yılında Play-Off oynamayı başaran Efeler, finale çıkarsa grup ikincisi Kepez Belediyespor'la 2'nci Lig için tarafsız sahada karşılaşacak. Efeler 09, Beyoğlu Yeniçarşı'yla bu yıl normal sezonda oynadığı maçlardan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.