Efeler 09 Adnan Gülen'i aldı TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09, Ofspor'dan Adnan Gülen'i kadrosuna kattı. TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09, Ofspor'dan Adnan Gülen'i kadrosuna kattı. Forvette görev yapan Adnan'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi. 1461 Trabzon'da futbol hayatına başlayan 23 yaşındaki oyuncu Karaköprü Belediyespor'un ardından Ofspor'a transfer oldu. Son 3 senesini Ofspor'da geçiren Adnan, geçen sezon 36 resmi maça çıkarak 9 gol attı. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Ofspor Efeler Spor Haberler

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