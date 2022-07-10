Efeler 09 Adnan Gülen'i aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Efeler 09 Adnan Gülen'i aldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Efeler 09 Adnan Gülen'i aldı

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09, Ofspor'dan Adnan Gülen'i kadrosuna kattı.

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09, Ofspor'dan Adnan Gülen'i kadrosuna kattı. Forvette görev yapan Adnan'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

1461 Trabzon'da futbol hayatına başlayan 23 yaşındaki oyuncu Karaköprü Belediyespor'un ardından Ofspor'a transfer oldu. Son 3 senesini Ofspor'da geçiren Adnan, geçen sezon 36 resmi maça çıkarak 9 gol attı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ofspor Efeler Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title