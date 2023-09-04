Efeler 09'a stoper geldi
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 SFK, transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon 1954 Kelkit Belediyespor'da forma giyen 23 yaşındaki genç stoper Köksal Ayaydın'ı renklerine bağladı.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 SFK, transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon 1954 Kelkit Belediyespor'da forma giyen 23 yaşındaki genç stoper Köksal Ayaydın'ı renklerine bağladı. Köksal Ayaydın kulüp yöneticileriyle el sıkışarak sözleşme imzaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Spor