Edson Alvarez'den Stuttgart Maçı Öncesi Açıklamalar

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Edson Alvarez, yarınki Stuttgart maçı hakkında, takım olarak kendilerini gösterme fırsatına sahip olduklarını ve sahada liderlik ve tecrübelerini yansıtmaları gerektiğini ifade etti. Alvarez, taraftarlarını mutlu etme sorumluluklarının farkında olduklarını vurguladı.

FENERBAHÇE forması giyen Edson Alvarez, yarın oynanacak Stuttgart maçıyla ilgili, "Bu tip maçlar her zaman farklıdır. Şu anki an bizim kendimizi gösterme anımız. Kendimizi saha içerisinde göstermemiz gerekiyor. Güzel şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Liderliği ve tecrübeyi sahaya yansıtmamız gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında yarın saat 19.45'te Alman ekibi Stuttgart'ı ağırlayacak. Mücadele öncesinde Fenerbahçe forması giyen Edson Alvarez, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Tecrübeli ve karakterli bir oyuncu grupları olduğunu belirten Edson Alvarez, "Takımın içerisinde çok fazla tecrübeli oyuncu var. Mühim olan bunu saha içerisinde göstermemiz. Tecrübeli ve karakterli çok fazla oyuncumuz var. Bu tip maçlar her zaman farklıdır. Şu anki an bizim kendimizi gösterme anımız. Kendimizi saha içerisinde göstermemiz gerekiyor. Güzel şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Liderliği ve tecrübeyi sahaya yansıtmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'İNSANLARIN FENERBAHÇE'YE DUYDUĞU SEVGİNİN KARŞILIĞINI VERMEK İSTİYORUZ'

Futbolcular olarak görevlerinin sarı-lacivertli taraftarları mutlu etmek olduğuna dikkat çeken Alvarez, "Aslında bir anlamda bu tip konuşmalar ve olaylar oyuncuyu etkileyebiliyor. Ben ilk defa böyle bir durumu tecrübe ediyorum. Dışarıya baktığımız zaman Fenerbahçe etrafında, medyada çok fazla şey söyleniyor. Bu bana göre normal. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bizim içeride konuşmalarımız 'Bu yaşananları unutmamız gerekiyor' şeklinde. Biz oynamak ve sahada olduğumuz anlarda keyif alarak kendimizi göstermek istiyoruz. Bizim sorumluluğumuz bu camiaya gönül veren taraftarları mutlu etmek. Çok fazla gereksiz konuşmalar yapılıyor dışarıda. Bizler kendimizi geliştirmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyoruz. İnsanların Fenerbahçe'ye duyduğu sevginin karşılığını vermek istiyoruz. Kendimizi geliştirmek adına doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
