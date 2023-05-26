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Edremitgücü Yarı Final Biletini Aldı

Edremitgücü Yarı Final Biletini Aldı

Spor Haberleri

Edremit Belediyesi personelinden oluşan Edremitgücü, Mahalli Ligi Turnuvası'nda Bigadiç'ten yarı final biletini aldı.

Edremit Belediyesi personelinden oluşan Edremitgücü, Mahalli Ligi Turnuvası'nda Bigadiç'ten yarı final biletini aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Mahalle Ligi Turnuvası"nda Edremitgücü yarı finale yükseldi. Edremit ekibi, Bigadiç temsilcisi Esenlispor'a karşı maç boyunca üstünlüğünü korudu. Savaştepe ve Kepsut temsilcilerinin karşılaşmasından galip çıkacak rakibini bekleyen Edremit ekibi, büyük final için hazırlanıyor.

Kaynak: ANKA / Spor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Belediyesi Edremit Spor Haberler

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