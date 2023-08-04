Edremit'te Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Düzenlendi

Balıkesir'in Edremit ilçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvada büyük heyecan yaşandı ve Huzurevi Camii birinci oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında "Takımını Kur, turnuvaya Katıl" sloganıyla futbol turnuvası düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu halı sahasında on takımınla yüz öğrencinin katıldığı turnuvada büyük heyecan içinde çekişmeli maçlarla tamamlandı.

Final maçı ise normal süresi 2-2 bütün karşılaşmada penaltılarda Akşemsettin Camii'ni 4-2 yenen Huzurevi Camii oldu. Üçüncülüğü ise Şehitler Camii'ni 4-2 yenen Alemizade Camii oldu.

Edremit ilçe Müftüsü Sıddık Durmuş, "Yaz Kur'an kursuna gelen öğrencilerimizin manevi gelişimlerini önemsediğimiz kadar çocuklarımızın sağlıklarını da önemsiyoruz. Amacımız yaz Kur'an kurslarına gelen öğrencilerimize güzel anılar yaşamasına katkıda bulunmak. Onların sosyal ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda bu spor etkinliğini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kazanan kardeşlik, dostluk oldu

Kazanan takımlara Madalya ve kupaları 10 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Yaz Kur'an Kursları Kapanış Şenliği programında verilecek.

Müsabakaların hakemliğini Çamcı Mahallesi İmam Hatibi Ramazan Savan'ın yaptığı maçlara Edremit ilçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Din Hizmetleri Uzmanı İsa Topsakal, İmam Hatip ve müezzin kayyımlar da katıldılar. - BALIKESİR