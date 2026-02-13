Haberler

Satranç oyuncuları Ediz Gürel ile Van Foreest arasındaki özel maçta üçüncü oyun geride kaldı

Güncelleme:
Büyükusta Ediz Gürel, Hollandalı satranç oyuncusu Jorden van Foreest ile yaptığı özel maçta üçüncü oyunu kaybetti. Maçın skoru toplamda 6-3 olurken, dördüncü tur yarın oynanacak.

Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Ediz Gürel, Hollandalı Jorden van Foreest ile karşılaştığı özel maçın üçüncü oyununu kaybetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen Ediz Gürel-Jorden van Foreest ikili maçı sürüyor.

Dünya sıralamasının 74. basamağındaki Ediz ile klasmanın 30 numarası Van Foreest arasındaki müsabakada üçüncü hamleler yapıldı.

İlk oyunu Hollandalı sporcu kazanırken, ikinci oyundan galip ayrılan taraf Ediz Gürel oldu. Üçüncü oyunda ise Ediz Gürel siyah, Jorden van Foreest beyaz taşlarla oynadı. Sert hamlelere ve yüksek tempoya sahne olan oyunu Van Foreest kazandı.

Maçta skor 2-1 Jorden van Foreest lehine oluşurken, toplam puan durumu 6-3'e yükseldi.

Klasik oyunların dördüncü turu, yarın saat 15.00'te oynanacak.

