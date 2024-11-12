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Ediz Gürel, Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda İlk 100'e Girdi

Ediz Gürel, Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda İlk 100'e Girdi
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A Milli Satranç Takımı sporcusu Ediz Gürel, 15 yaşında Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda 4. turda Macar rakibi Sergey Grigoriants'ı yenerek dünya sıralamasında 95. sıraya yükseldi.

A Milli Satranç Takımı sporcusu Ediz Gürel Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

8-19 Kasım tarihleri arasında Karadağ'ın Petrovac şehrinde düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda 4 tur geride kaldı.

15 yaşındaki GM Ediz Gürel Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nın 4'üncü turunda Macar rakibi Sergey Grigoriants'ı mağlup ederek canlı ELo sıralamasında dünyada ilk 100'e girdi.

Türkiye'nin bir numarası olan A Milli Takım sporcusu Ediz Gürel 2641 canlı Elo'ya ulaşarak dünya sıralamasında 95'inci sırada yerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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