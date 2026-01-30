Edirneli sporcular Yasemin Adar Kadınlar Güreş Turnuvası'nda başarı elde etti.

Haberler

Edirne SEM ve Serhad Şehri Spor Kulübü sporcuları, yaklaşık 300 sporcunun katıldığı uluslararası kadınlar güreş turnuvasında takım olarak şampiyonluk elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak başarıları için sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 300 sporcunun katılım sağladığı uluslararası organizasyonda, Edirne SEM ve Serhad Şehri Spor Kulübü sporcuları takım olarak şampiyon olma başarısı gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak derece alan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ak, Edirne'nin adını ulusal ve uluslararası organizasyonlarda duyurmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Spor
