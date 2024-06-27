Üye Girişi
Haberler

Edirneli Pehlivanlar 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Hazırlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 40 derece sıcaklıkta antrenman yapan pehlivanlar, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanıyor. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan organizasyon, 5-6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Edirneli pehlivanlar, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlık için 40 derece sıcaklığa rağmen kispet bağlayıp çayıra çıktı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından birbirleriyle eşleşip sıcak hava altında güreş tutan pehlivanlar, şimdiden nefes kesti.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Kırkpınar'ın 663. randevusu, 5-6-7 Temmuz tarihlerinde Edirne Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceye yükseldiği Edirne'de, Kırkpınar'da kürsüye çıkabilmek için taktik ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiren pehlivanlar, yağlı antrenmanlarına devam ediyor.

Hava sıcaklığının 40 derece olduğunu söyleyen pehlivanlar, yağlanmanın ardından güreş anında sıcaklığı en az 50 derece hissettiklerini söyledi. Vücutlarının Kırkpınar'a ve hava sıcaklığına adapte olması için günün en sıcak saatlerinde yağlı antrenman gerçekleştirdiklerini söyleyen pehlivanlar, Kırkpınar'a hazır olduklarını vurguladı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Unesco Edirne Etkinlik Yaşam Spor Güncel Haberler

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Bakmadan Geçme

28 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Oktay Kaynarca'nın saçı protez mi, peruk mu? MasterChef Furkan kimdir? 2024 Masterchef Furkan Ayna kaç yaşında, nereli? Çekya Türkiye maçında kaç sarı kart çıktı? Avrupa Şampiyonası kart rekoru kaç? MasterChef Emre kimdir? 2024 Masterchef Emre Ün kaç yaşında, nereli? MasterChef Melek kimdir? 2024 Masterchef Melek Baba kaç yaşında, nereli?
Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title