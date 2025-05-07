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Edirneli Güreşçi Eylem Engin, Antalya'da Şampiyon Oldu

Edirneli Güreşçi Eylem Engin, Antalya'da Şampiyon Oldu
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Edirneli milli güreşçi Eylem Engin, Antalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda 72 kilogramda birinci olarak altın madalya kazandı. Engin, daha önceki başarılarına bir yenisini ekleyerek Edirne TOHM sporcuları ile birlikte başarı elde etti.

Edirneli milli güreşçi Eylem Engin, Antalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda birinci oldu.

Serhad Şehri Spor Kulübü ve Edirne Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Engin, 2-4 Mayıs'taki 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası'ndaki şampiyonluğunun ardından bir başarıya daha imza attı.

Milli güreşçi, 72 kilogramda şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, Engin ve antrenör ekibini tebrik etti.

Şampiyonada Edirne TOHM sporcuları Büşra Efe ve Nil Aktaş da bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor
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