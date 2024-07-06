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Edirne'ye gelen güreşseverler çadırda kaldı

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Edirne'ye 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelen bazı güreşseverler, otellerde yer bulamayınca çadırda kalmak zorunda kaldı. Güreşseverler, çadırda kalmaktan keyif aldıklarını belirtti.

Edirne'ye 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelen bazı güreşseverler, otellerde yer bulamayınca çadırda kaldı.

Kırkpınar yoğunluğunun yaşandığı kentteki oteller bir süre önce doldu.

Yurdun çeşitli yerlerinden gelen güreşseverlerden bazıları, otellerde yer bulamayınca çareyi araçları veya er meydanı yakınına kurdukları çadırlarda kalmakta buldu.

Sakarya'dan güreşleri izlemek için gelen 80 yaşındaki Cemallettin Gürsoy, AA muhabirine 25 yıldır güreşleri izlemek için Edirne'ye geldiğini söyledi.

Çadırda rahatlarının yerinde olduğunu ifade eden Gürsoy, "Kırkpınar'da pehlivanlarımızı seyrediyoruz. Çok güzel vaktimiz geçiyor burada. Kocaeli'ne gidiyoruz, Elmalı'ya gidiyoruz. Kırkpınar bambaşka bir yer. Pehlivanlar diyarı burası. Biniyoruz arabamıza 2 bin, 3 bin kilometre yol yapıyoruz. Güreş sevdası her yere götürebilir insanı." diye konuştu.

Çadırda kalan 68 yaşındaki İrfan Çalışkan ise yıllardır Kırkpınar'a geldiğini ve yer bulamadıkları için çadırda kaldıklarını belirtti.

Yörüklerin çadırı sevdiğini vurgulayan Çalışkan, "Her sene güreşlere geliyoruz. Bir hastalık bu yıllardır gelip gidiyoruz. Yörük kanı var bizde. Yörükler çadırı çok sever. Ne yaparsan yap çadırın zevki saraydan daha tatlıdır. Ben bir saraya değişmem çadırı. Biz zevk alırız. Elimizden geldiği kadar ölünceye kadar Kırkpınar'a geleceğiz." dedi.

Fikri Boztaş, iki gündür çadırda konaklarını ifade etti.

Otellerde yer bulamadıkları için çadırda kaldıklarını anlatan Boztaş, bunun ayrı bir keyfinin olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Spor

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