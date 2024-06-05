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Edirne Valisi Yunus Sezer, milli güreşçileri ziyaret etti

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırlanan milli güreşçileri ziyaret ederek, sporcuların çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sezer, milli sporcuların başarılarıyla Türkiye'nin gurur duyduğunu belirtti ve güreşte öncü il olan Edirne'de Balkan Güreş Şampiyonası düzenlenmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırlanan milli güreşçileri ziyaret etti.

Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sporcuların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sezer, milli sporcuların dünyanın dört bir yanında aldığı başarılarla Türkiye'nin göğsünü kabarttığını söyledi.

Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırlanan milli güreşçilerin de başarı elde edeceğini ifade eden Sezer, millilere çalışmalarında başarı diledi.

Sezer, güreşte de öncü il olan Edirne'de Balkan Güreş Şampiyonası'nın düzenlenmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve antrenörler de yer aldı.

Kaynak: AA / Spor

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