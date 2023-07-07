Edirne Vali Vekili Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni Kutladı

Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Zehin, mesajında, tarih ve kültür kenti Edirne'nin fethi ile başlayan ve 662 yıldır süregelen Kırkpınar'a kavuşmanın mutluluk ve heyecanının bir kez daha yaşandığını belirtti.

Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zehin, mesajında, tarih ve kültür kenti Edirne'nin fethi ile başlayan ve 662 yıldır süregelen Kırkpınar'a kavuşmanın mutluluk ve heyecanının bir kez daha yaşandığını belirtti.

Bu topraklarda doğan ve yüzlerce yıldan beri süregelen ata yadigarı güreşin, emek, sevgi, saygı ve inançla harmanlandığı Er Meydanı'ndan tarihe adını altın harflerle yazdıran nice pehlivanların gelip geçtiğini aktaran Zehin, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Türk güreşine büyük önem vermiş, Kurtdereli Mehmet pehlivana yazdığı mektupta, 'Seni cihanda ün salmış bir Türk pehlivanı olarak tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerin sırrını şu sözlerle izah ettiğini öğrendim. Ben güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm, bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Pehlivan ömrünün tam sağlıklı ve uzun sürmesini dilerim' demiştir."

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Zehin, pehlivanlara da başarı diledi.

Keşan'da lavanta hasadı

Edirne'nin Keşan ilçesindeki lavanta tarlalarında hasat yapıldı.

Eski CHP Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli'nin Yenimuhacir beldesindeki 5 dönümlük lavanta tarlasında hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Değirmendereli, gazetecilere yaptığı açıklamada, lavanta üretimine 6 yıl önce başladığını söyledi.

Bu yılki üretimden dönüm başına 6,7 kilogram lavanta yağı elde edeceklerini belirten Değirmendereli, "Keşan'da lavanta üretiminde yaklaşık 250, 300 dönüme ulaştık. Trakya iklimi lavanta çiftçiliğine uygun." dedi.

Öte yandan, ilçedeki diğer üreticilerin tarlalarında da hasat yapıldı.