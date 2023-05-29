Edirne Maratonu'nda Depremzedeler İçin Plaka Numaralı Koşu

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 4 Haziran Pazar günü yapılacak 8. Uluslararası Edirne Maratonu'nda 11 atletin depremi yaşayan illerin plaka numarasıyla koşacağını belirtti.

Akdağ, Selimiye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Maratonda 150'si yabancı 1000 atletin Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen koşacağını belirten Akdağ, "Biliyorsunuz bu yıl 11 ilimiz deprem felaketi yaşadı. Bu kapsamda 11 Haziran'da depremzedeler yararına İyilik Yürüyüşü planlıyoruz." dedi.

Depremde hayatını kaybedenlerin unutulmaması ve anılarının yaşatılması için maratonda farkındalıkların yer alacağına dikkati çeken Akdağ, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığının 11 atleti Edirne Maratonu'nda deprem bölgesindeki 11 ilin plaka göğüs numaralarıyla koşacak. Amacımız depremzedelerin yaşadığı travmaları atlatmalarına destek olmak ve oradaki insanların moral, motivasyon ve desteğe ihtiyaçları olduğunu göstermek."

Akdağ, kentte yaşayan depremzede çocukların da maratonda Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) üyeleriyle atletleri fotoğraflayacağını söyledi.

EFOD Başkanı Serdar İyiiz, tüm Türkiye'nin depremin ilk gününden bu yana yaraların sarılmasına gayret gösterdiğini belirtti.

Derneğin kentte yaşayan depremzede çocuklara fotoğraf eğitimi verdiğini dile getiren İyiiz, "Depremzede çocuklara fotoğraf atölyesi kurduk ve eğitimler veriyoruz. Maratonda da depremzede çocuklarımız sporcuları fotoğraf çekecekler. Onların yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Pazar günü gerçekleşecek maratonda atletler 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda koşacak.