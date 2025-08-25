Edirne Maratonu'nda 800 Sporcu Kayıtlı

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 10. Uluslararası Edirne Maratonu kayıtlarının sona erdiğini belirtti.

Akdağ, gazetecilere, maratona 800 sporcunun kaydolduğunu ifade etti.

Yabancı sporcuların da organizasyona katılacağını dile getiren Akdağ, şunları kaydetti:

"Bu yıl hem 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu var ayrıca her sporcuya bir fidan armağan edeceğiz. Fidanlarımızı da temin ettik. Böylece yanan ormanlarımızı yeşillendirmek adına Edirne'den bir hareket başlatmış oluyoruz. Yanan ormanlarımızın yeşillenmesini önemsiyoruz ve bununla ilgili her zaman çevreci bir maraton olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz."

Selimiye Meydanı'ndan başlayacak yarışta atletler, Pazarkule Sınır Kapısı'na kadar gidecek ve buradan geri dönecek.

Sporcular, koşuyu Selimiye Meydanı'nda tamamlayacak.