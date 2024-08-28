Edirne Kızlar Survivor Yaz Mahalle Ligi'nde Şükrüpaşa Mahallesi takımı şampiyon oldu

Edirne Kızlar Survivor Yaz Mahalle Ligi'nde Şükrüpaşa Mahallesi takımı şampiyon oldu.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, turnuvaya 20 mahalle takımı katıldı.

Turnuva boyunca mahalle takımları, parkurlarda sportif yeteneklerini ve dayanıklılıklarını sergiledi.

Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen finalde, Şükrüpaşa Mahallesi ile Yıldırım Mahallesi takımları karşılaştı.

Çekişme içinde geçen final maçının sonunda, Şükrüpaşa Mahallesi takımı şampiyon olarak turnuvayı tamamladı.