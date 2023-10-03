Edirne Jandarma Komutanlığı Amatör Balıkçılara Bilgilendirme Yaptı

Edirne Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik yaptığı çalışmalarda amatör balıkçılar bilgilendirildi.

Edirne'de amatör balıkçılara jandarma tarafından mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince Uzunköprü Altınyazı Baraj Gölü'nde avlanan balıkçılar kontrol edilerek amatör balıkçılık mevzuatı çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.

Ekiplerin bilgilendirme çalışmalarına devam edeceği belirtildi.