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Edirne haberleri! 2024 Ümitler Avrupa Kürek Şampiyonası Edirne'de yapılacak

Spor Haberleri

Edirne haberleri! 2024 Ümitler Avrupa Kürek Şampiyonası Edirne'de yapılacak

Edirne haberi... Türkiye Kürek Federasyonu, 2024 Ümitler Avrupa Kürek Şampiyonası'nın Edirne'de yapılacağını duyurdu.

Türkiye Kürek Federasyonu, 2024 Ümitler Avrupa Kürek Şampiyonası'nın Edirne'de yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın Racice kentinde düzenlenen 2024 Ümitler Avrupa Şampiyonası ev sahipliği oylamasında Edirne ile aday olan Türkiye, oylama sonrasında şampiyonanın ev sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Türkiye'ye büyük bir organizasyon kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ile Türkiye'de ilk kez olimpik teknelerin yarışacağı bir kürek organizasyonu yapılacağına dikkati çeken Ertürk, "Uluslararası şampiyonalar için Edirne'nin Meriç Nehri kıyısında inşa edilen parkur ile Türkiye böylece uluslararası standartlarda ilk kalıcı kürek parkuruna kavuşmuş olacak. Potansiyelimizi açığa çıkarmamızda büyük desteği bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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