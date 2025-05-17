Edirne'de Yüzme Şampiyonasında 7 Türkiye Rekoru Kırıldı
Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda 19 kulüpten 177 sporcu bir araya geldi. Şampiyona boyunca toplamda 7 Türkiye rekoru kırıldı.
Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 7 Türkiye rekoru kırıldı.
Olimpik yüzme havuzunda 19 kulüpten 177 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonaya, üçüncü gün yarışlarıyla devam edildi.
Şampiyonada büyük erkekler kategorisinde Kaan Efe Kaya, 100 metre çift palette 43.41 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. Kaan Efe Kaya, 400 metre çift palette de 3.30.08'lik derecesiyle rekor kırmayı başardı.
Kadınlar 200 metre tüplü kategorisi büyüklerde Adasu Ramazanoğlu 1.33.00'lık derecesiyle, 14-15 yaş grubunda Duru Çevik 1.49.67'lik derecesiyle, 16-17 yaş grubunda Ece Ayca Karabulut da 1.34.13'lük derecesiyle yeni rekorun sahibi oldu.
Erkekler 200 metre tüplü kategorisi büyüklerde Derin Toparlak 1.22.94'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırarken, 16-17 yaş grubunda da Ege Kerem Yamanoğlu 1.31.27'lik derecesiyle rekora ulaştı.
Şampiyona yarın sona erecek.