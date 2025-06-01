Edirne'de Yeşilay'nın 12. Bisiklet Turu Gerçekleşti

Edirne'de Yeşilay'nın 12. Bisiklet Turu Gerçekleşti
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Edirne'de Yeşilay'ın organizasyonu ile düzenlenen 12. Bisiklet Turu, 'Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim' sloganı ile gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 gönüllünün katıldığı etkinlikte, 8 kilometrelik parkurda bisiklet sürüldü.

EDİRNE'de, Yeşilay'ın 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği 12'nci Bisiklet Turu kapsamında, yaklaşık 200 gönüllü, pedal çevirdi. 'Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim' sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar Selimiye Camisi önünden başlayıp, tarihi Karaağaç Mahallesi'nde sona eren 8 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.

Yeşilay'ın 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği, 12'nci Bisiklet Turu Edirne'de Selimiye Camisi önünden başladı. Bu yıl 'Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim' sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ve yaklaşık 200 gönüllü katıldı. Selimiye Camisi önünden başlayan 8 kilometrelik tur, Karaağaç Mahallesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi önünde sona erdi.

'SPOR YAŞAMI İYİLEŞTİRİR'

Etkinlikle ilgili konuşan Yeşilay Edirne Şube Başkanı Bayrak, bağımlılıkla mücadelede bağımsızlık seferberliği başlattıklarını hatırlatarak, "Bağımsızlık seferberliği kapsamında birçok etkinlik yapıyoruz. Bu kapsamda spor etkinlikleri düzenlemeye de önem veriyoruz. Spor etkinliklerinde bulunmak yaşamı iyileştirir. Spor yapmak bağışıklığı güçlendirir, sosyalleşmeyi sağlayarak bireyin motivasyonunu ve enerjisini arttır. Yeşilay olarak her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Bu faydalı amaç için büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük onur duyuyoruz. Biz sizlerin desteğiyle çok daha güçlüyüz" diye konuştu.

Etkinlik sonunda, tura katılan 3 kişiye çekilişle bisiklet hediye edilirken, 100 kişiye de bisiklet malzemeleri dağıtıldı.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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