Edirne'de Yaz Mahalle Ligi Müsabakaları Sona Erdi

Edirne'de, Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Yaz Mahalle Ligi" müsabakaları sona erdi.

Lig kapsamında, futbol, voleybol, masa tenisi, 3x3 basketbol, bilek güreşi, dart, hentbol, futsal, güreş, badminton, bocce ve survivor olmak üzere toplam 12 branşta karşılaşmalar gerçekleştirildi.

İl genelinde 1533 öğrencinin yaz ayları boyunca sporda buluştuğu mahalle ruhunu ve dostluğu pekiştiren organizasyona yoğun ilgi gösterildi.

1. Murat Mahallesi takımı şampiyon oldu

Saraçhane Futbol Sahası'nda ise futbol karşılaşmalarının final müsabakası yapıldı.

Finalde 1. Murat Mahallesi takımı şampiyon olurken, Menzilahir Mahallesi ikinci, Barutluk Mahallesi üçüncü, Meydan Mahallesi ise dördüncü oldu.

Takımlara kupa ve madalyalarını İl Emniyet Müdür Vekili Halil Gündüz, İl Gençlik ve Spor Şube Müdürü Murat Ulaşdır ve Gençlik Merkezi Müdürü Zekeriya Bayrak ve muhtarlar verdi.