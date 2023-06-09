Edirne'de Yağlı Güreşin Geleceği Değerlendirildi

Trakya Üniversitesinde yapılan toplantıda, yağlı güreşin unutulmaması ve genç kuşaklara öğretilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

Edirne'de ata sporu yağlı güreşin geleceği ve atılacak adımlar değerlendirildi.

Trakya Üniversitesinde Kırkpınar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektörlükte düzenlenen toplantıda, bir araştırmacının "Türk Milleti güreştiği için güçlüdür" sözünü hatırlattı. Yağlı güreşlerin önemli bir gelenek olduğunu belirten Tabakoğlu, "Ecdadımızın sporu olan yağlı güreşin unutulmasını önlemek ve yeni nesillere öğretilerek bu geleneğin devam ettirilmesini sağlamak için Trakya Üniversitesi üzerine düşenleri yerine getirecek." dedi.

"Ata sporumuzun genç kuşakların ilgisini çekmesi sağlanabilir"

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay da Türk coğrafyasında ve özellikle Balkanlarda da yağlı güreşlerin düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Federasyonun üzerine düşen görevi yapacağını belirten Günay, şunları kaydetti:

"Bu faaliyetleri destekleyecek bazı ilave çalışmalara da ihtiyaç duyulabilir. Yağlı güreşi anlatan İngilizce bir tanıtım filmi hazırlanabilir ve Avrupa'ya gittiğimizde bunun gösterimini yapabiliriz. Bu süreçte akademik çalışmalar yapılmalı ve çalıştaylar düzenlenerek, federasyon temsilcileri ile akademisyenler aynı platformda buluşturulmalı. Daha önce güreş sporu ile ilgili çalışmalar yürütmüş üniversiteler ile iş birliği sağlanmalı. Bunların dışında bir kamu spotu hazırlatılarak, ata sporumuzun genç kuşakların ilgisini çekmesi sağlanabilir."

Katılımcı ve paydaşların fikirlerini sunduğu toplantıda, gelecek yıl Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası'nın uluslararası niteliğe kavuşturulması için çalışmalar yürütülmesi ve bir tanıtım filmi hazırlanması konusunda görüş birliğine varıldı.