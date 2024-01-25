Üye Girişi
Haberler

Edirne'de 'Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası' başladı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'dan 32 takım ve 250'ye yakın sporcunun katıldığı 'Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası' Edirne'de başladı. Turnuva koordinatörü Cüneyt Levent, Edirne'nin ilk kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirtti.

- Edirne'de 'Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası' başladı

Edirne, Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor

EDİRNE - Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'dan 32 takım ve 250'ye yakın sporcunun katıldığı 'Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası' Edirne'de başladı.

Edirne'de Mimar Sinan ve Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk karşılaşmaları heyecanlı şekilde başladı. Turnuva koordinatörü Cüneyt Levent, yaptığı açıklamada Edirne'nin ilk kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirtti.

Levent, 24 erkek 8 kadın takımının katılımıyla başlayan turnuva çerçevesinde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirterek, "Her sene farklı illerde yapılan turnuvayı bu yıl Edirne'de yapıyoruz. Bulgaristan ve Yunanistan'dan katılan takımlarımız var. Eğlenceli ve güzel bir turnuva olmasını diliyorum. Gelecek yıllarda da bu etkinliği sürdüreceğiz. Tüm basketbolseverleri Edirne'ye davet ediyoruz" dedi.

Basketbol turnuvası için İstanbul'dan Edirne'ye gelen 57 yaşındaki Serdar Ozansoy ise Edirne'de ilk defa düzenlenen bu turnuvaya katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ve çok keyif aldığını söyledi.

Edirne'nin çok güzel bir şehir olduğunu belirten Ozansoy, Ben üniversite zamanında 2. Lig'de oynamıştım ve buraya gelme imkanı bulmuştum. Edirne'de çok güzel hatıralarım var. Edirne'yi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

25 Ocak'ta başlayan turnuva 28 Ocak Pazar günü oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bulgaristan Yunanistan basketbol Edirne Turnuva Uluslararası Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şampiyonlar Ligi maçları TRT'de mi? UEFA maç kanalı değişti mi? 26 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 26 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 26 Ocak Cuma Hutbesi! 25 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 25 Ocak Perşembe ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Perşembe 2024? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title