Edirne'de Uluslararası Öğrenciler Dünya Kardeşlik Futbol Turnuvası'nın finali yapıldı

Edirne'de Trakya Uluslararası Öğrenci Derneğince düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Dünya Kardeşlik Futbol Turnuvası'nın finalini Süper Lig'de Video Yardımcı Hakem olarak görev yapan Özgür Yankaya yönetti.

Gençlik ve Spor ile Göç İdaresi İl müdürlüklerinin katkılarıyla 20 Mayıs'ta başlayan turnuvaya uluslararası öğrencilerden kurulu 9 takım katıldı.

Kentteki bir halı sahada düzenlenen organizasyonun finalinde, Özgür Yankaya düdük çaldı.

Finalde, Yunanistan vatandaşı öğrencilerden oluşan takım, Bulgaristan vatandaşı öğrencilerden kurulu ekibi 11-3 mağlup ederek şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde, futbolculara madalya ile takımlara kupaları Göç İdaresi İl Müdürü Musa Aşılıoğlu tarafından verildi, şampiyon takımın oyuncularına bisiklet de hediye edildi.

Dernek başkanı Hakan Çalışkan, hakem Yankaya'ya plaket vererek, katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çalışkan, AA muhabirine, turnuvanın farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getirerek kaynaştırdığını belirtti.

Her yıl düzenledikleri turnuvaya katılımın ve ilginin yüksek olduğunu anlatan Çalışkan, katkıda bulunanlara teşekkür etti.