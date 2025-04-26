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Edirne'de Uluslararası Meriç Kürek Yarışları İkinci Gün Start Aldı

Edirne'de Uluslararası Meriç Kürek Yarışları İkinci Gün Start Aldı
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Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nın ikinci gününde final müsabakaları başladı. 2000 metrelik parkurda 20 kulüpten 300'e yakın sporcu madalya için mücadele veriyor.

Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda ikinci gün yarışları başladı.

Meriç Nehri'ndeki 2000 metrelik parkurda dün eleme yarışlarıyla başlayan organizasyonda bugün, 15, 17, 19 yaş altı ve akademi kategorilerinde final müsabakaları yapılacak.

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda 20 kulüpten 300'e yakın sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Yarışlar yarın gerçekleştirilecek final yarışları ve kapanış töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor
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