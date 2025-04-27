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Edirne'de Uluslararası Meriç Kürek Yarışları Heyecanı

Edirne'de Uluslararası Meriç Kürek Yarışları Heyecanı
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Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nın son günü, 19 yaş altı müsabakalarıyla başladı. 20 kulüpten 300'e yakın sporcunun katıldığı organizasyon, Türkiye'nin uluslararası standarda sahip ilk olimpik kürek parkurunda gerçekleştiriliyor.

Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda son gün müsabakaları start aldı.

Meriç Nehri'ndeki 2000 metrelik parkurda düzenlenen yarışların son günü, 19 yaş altı müsabakalarıyla başladı.

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda 20 kulüpten 300'e yakın sporcu, madalya mücadelesi veriyor.

Yarışlar, final müsabakaları ve kapanış töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Spor
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