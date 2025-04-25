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Edirne'de Uluslararası Meriç Kürek Yarışları Başladı

Edirne'de Uluslararası Meriç Kürek Yarışları Başladı
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Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı. 2000 metrelik parkurda 15, 17 ve 19 yaş altı ile akademi kategorilerinde eleme yarışları yapıldı. Elemeleri geçen sporcular, finallerde yarışmaya hak kazandı. Yarışlar, yarın 17 yaş altı kategorisindeki müsabakalarla devam edecek.

Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nın ilk gün müsabakaları sona erdi.

Meriç Nehri'ndeki 2000 metrelik parkurda gerçekleştirilen organizasyonda, 15, 17 ve 19 yaş altı ile akademi kategorilerinde eleme yarışları yapıldı.

Elemeleri geçen sporcular, hafta sonu gerçekleştirilecek finallerde mücadele etme hakkı kazandı.

Yarışlara yarın 17 yaş altı kategorisindeki müsabakalarla devam edilecek. Organizasyon, pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Spor
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