Edirne'de Bisiklet Tutkunları Buluştu

EDİRNE'de, Türkiye ve Bulgaristan'dan 500'e yakın bisikletsever, '23'üncü Uluslararası Bisiklet Turu' ve '12'nci Uluslararası Edirne Bisiklet Festivali' kapsamında buluştu. Kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde buluşan bisiklet sevdalıları, Edirne Belediyesi Bandosu'nun müzikleri eşliğinde dans ederken, renkli görüntüler oluştu.

Kentte, Bulgaristan'ın Svilengrad Belediyesi öncülüğünde; Edirne Belediyesi, Yunanistan'ın Orestiada Belediyesi ve Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) iş birliğiyle Uluslararası 23'üncü Avrupa Günü Bisiklet Turu ve 12'nci Uluslararası Edirne Bisiklet Festivali gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, Svilengrad Belediyesi önünde saat 08.30'da buluşan yaklaşık 500 bisikletseverler, Yunanistan'ın Ormenio Sınır Kapısı'ndan geçerek Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Kortej, buradan Edirne kent merkezindeki Saraçlar Caddesi'nde, kendileri için hazırlanan kutlama alanına ulaştı. Edirne Belediye Bandosu'nun konseriyle karşılanan bisikletliler, çalan şarkılar eşliğinde dans etti. Bulgaristan Dans Spor Kulübü'nden Zlatnite Momiçeta ekibi ve Edirne Belediyesi Modern Dans Topluluğu'nun dans gösterisi sunduğu etkinlikte, renkli görüntüler oluştu.

EDOSK Başkanı Sezgin Kondal, buradaki konuşmasında bisikletseverlere teşekkür ederek, "Burada bisiklet sevdalıların buluşması çok değerli. Bu da bizim birlikteliğimizin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Etkinliğin başaktörlerine teşekkür borçluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün buradaysak, onların muazzam desteği sayesinde" diye konuştu.

Etkinlik sonunda Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem tarafından, Svilengrad Belediye Başkanı Yardımcısı Aleniya Giorgieva'ya çiçek ve hediye takdim edildi. Bisikletliler daha sonra şehir turu atmak üzere alandan ayrıldı.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
