Edirne'de Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

EDİRNE'de, ' Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' kapsamında, bu yıl 8'incisi düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, renkli görüntülere sahne oldu. Trafikte bisikletlilerin de var olduğuna dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte, onlarca kadın bisikletlerini süsleyerek şehir turu attı.

Türkiye'de ilk olarak 2013 yılında İzmir'de Sema Gür isimli kadının girişimi ve bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteği ile başlayan ve bu tarihten itibaren her sene düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinin Edirne'de bu yıl 8'incisi gerçekleştirildi. Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda buluşan kadınlar, çiçekler ve çeşitli süs eşyalarıyla süsledikleri bisikletleriyle Edirne sokaklarında bisikletin de var olduğunu belirtmek için tur attı. Etkinlikte, geçtiğimiz günlerde bisikletiyle seyir halindeyken taksinin açılan kapısına çarparak yaşamını yitiren Edirneli muhabir Berk Söylemez de anıldı.

'PEDALLARIMIZIN İTİCİ GÜCÜNÜ TOPLUMDA GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

Bisikletin günlük hayatın bir parçası olduğuna dikkat çekmek amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyleyen Edirne Süslü Kadınlar Bisiklet Turu organizatörü Esranur Demircan, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir. Ortak dileklerimiz ve isteklerimiz var bizim. Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Biz binlerce kadın: pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz, çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını diliyoruz" dedi.

'İKLİM KRİZİNE KARŞI GEREKLİ DÜZENLEMELER HAREKETE GEÇİRİLMELİ'

İklim krizinin etkilerinin çok acı şekilde günümüzde yaşandığına da dikkat çeken Demircan, "Her bireyin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Biz bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. Bir kişinin karbon salımı, otomobil ile gidilecek yol bisikletle gidildiğinde 15 kat azalıyor. Biz iklim krizine karşı toplumun tüm paydaşlarının, kamu bileşenlerinden bireylere kadar, gerekli önlemlerin ve düzenlemelerin derhal hayata geçmesini istiyoruz" diye konuştu.

MUHABİR BERK SÖYLEMEZ ANILDI

Edirne'de, 27 Ağustos'ta bisikletiyle giderken, şoförün inmek için açtığı taksinin kapısına çarpan yerel bir gazetenin muhabiri Berk Söylemez'in (36) vefatına da değinen Demircan, "Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında bisikletiyle birlikte seyir halindeyken hayatını kaybeden Gazeteci Berk Söylemez için çok üzgünüm. Lütfen bizler de dikkat edelim, taksi ve araç şoförleri de lütfen çok dikkatli olsun. Kapıları açarken lütfen arkaya bir kez bakın, sizin bir saniye ayırmanız bir insanın bir ömür boyu kurtulmasına neden olabilir. Bu üzüntümü de bugün duyurmak istedim" ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Bandosu eşliğinde dans eden bisikletlilerin etkinliği, kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde, bisikletlerin zillerini çalarak tur atmasıyla sona erdi.