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Edirne'de Otomobilde Gizlenmiş 10 Kilo 100 Gram Esrar Ele Geçirildi

Edirne'de yapılan bir operasyonda, bir otomobilin döşemelerinin altında gizlenmiş 10 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli tutuklandı.