Edirne'de Otomobilde Gizlenmiş 10 Kilo 100 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Edirne'de yapılan bir operasyonda, bir otomobilin döşemelerinin altında gizlenmiş 10 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli tutuklandı.
Edirne'de bir otomobilin döşemelerinin altına gizlenmiş 10 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili Dilaverbey Mahallesi'nde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada taban döşemelerinin altında 100 paket içinde 10 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K, R.P. ve YG, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Spor