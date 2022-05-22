Edirne'de motokros heyecanı devam ediyor - Haberler

Edirne'de motokros heyecanı devam ediyor
AA - Gökhan Balcı - Spor
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Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonaları, Edirne'de devam ediyor.
Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonaları, Edirne'de devam ediyor.
Edirne Motor Sporları Kamp ve Karavan Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, ikinci gün, MX Senior ve Veteran sınıflarında ikinci etap yarışlarıyla başladı.
Şampiyonalarda Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Moldova, Makedonya ve Yunanistan'dan 58'i yabancı 152 sporcu mücadele ediyor.
AA / Gökhan Balcı - Spor