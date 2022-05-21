Edirne'de motokros heyecanı - Haberler

- Edirne'de motokros heyecanı

EDİRNE - Edirne'de 3 etapta düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Doğru Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonasında Şakir Şenkalaycı Türkiye bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Edirne'nin Musabeyli Köyünde Motor Sporları Kamp ve Karavan Merkezi'nde düzenlenen şampiyona idari ve teknik kontroller, jüri toplantısını ardından MX, MX1, MX2 (Junior), MX125, MXSenior, Veteran, 50cc, 65cc, 85 cc kategorilerinde düzenlenecek yarışlar, antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Makedon, Romanya, Moldova'dan 58'i yabancı toplam 152 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada Şakir Şenkalaycı birincilik için mücadele edeceğini belirtti.

Türk bayrağını dalgalandırmak için yarışta mücadele edeceğini belirten Türkiye Motokros Şampiyonu Şakir Şenkalaycı, "Edirne'deyiz Türkiye ve Avrupa Motokros Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı yapılacak. Yepyeni bir pist mükemmel bir organizasyon var. Edirne'nin de buna ihtiyaç vardı ve yapıldı. Hem valimiz hem de Türkiye Motosiklet Federasyonumuza ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Mükemmel bir yer hazırlanmış. Tüm Avrupa yarışları burada oluyor. Romanya başta olmak üzere Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan ve daha bir çok ülkeden sporcular buradalar. Çok kalabalık bir yarışçı sayısı var. Bugün birinci etaplar koşuldu. Türkiye'de belirli bir üstünlük elde ettim. Avrupa'da da motosiklet de ufak bir problem oldu ondan dolayı beşinciliğe geriledim ama yarın çok daha güzel bir mücadele olacak. Türk bayrağını dalgalandırmak için inşallah birinciliği hedefliyoruz" dedi.