- Edirne'de meşaleli şampiyonluk sevinci

EDİRNE - Galatasaray'ın, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Edirne'de taraftarlar şampiyonluğu meşaleler yakarak kutladı.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etmesi ile birlikte şampiyonluğunu ilan etti. Ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla şampiyonluğu meşaleler yakarak kutlayan taraftarlar gönüllerince eğlendi.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Galatasaray taraftarları Edirne'de büyük coşku yaşadı. Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi ve birçok noktada toplanan taraftarlar şampiyonluğu meşaleler yakarak kutladı. Araçlarıyla trafiğe çıkanlar ise uzun konvoylar oluşturarak sarı-kırmızı bayraklarla şehir turu yaptı.

"5. yıldız mutluluğu"

2022- 2023 şampiyonluğunu ve 5. yıldız sevincini meşaleler yakarak büyük coşkuyla kutlayan yüzlerce Edirneli, takımlarının şampiyonluk sevinçlerini doyasıya yaşadı. Galatasaray'ın marşlar eşliğinde takımlarının şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, araçlarıyla da uzun konvoylar oluşturarak trafiği kilitledi. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına çok sayıda minik taraftar da aileleriyle birlikte katıldı.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023