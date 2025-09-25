Edirne'de Lise Öğrencilerine Yönelik Macera Parkuru Kuruldu

Edirne'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Musabeyli Korusu'nda lise öğrencilerine yönelik 'Macera Parkuru' kuruldu. Kask ve yeleklerini giyen öğrenciler, kas gelişimini destekleyen, koordinasyon gelişimini sağlayan parkurda becerilerini test etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, lise öğrencilerinin kas gelişiminin sağlanması, denge ve koordinasyon gibi becerilerinin gelişmesi amacıyla Musabeyli Korusu'nda 'Macera Parkuru' kuruldu. Parkuru ziyaret eden öğrenciler, kasklarını takip, yeleklerini giyerek gönüllü antrenörler eşliğinde kendilerini test etti.

'KAS GELİŞİMİ İÇİN HARİKA BİR PARKUR'

Etkinlikle ilgili konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllü antrenörü Cemre Dirican, parkurun gençlerin kas gelişimi için çok yararlı olduğunu belirterek, "Macera parkuru gençlere hem eğlence hem de kas gelişimi için harika bir parkur. Çocuklar hem eğlenirken, biz de onlara eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Parkur, kas gelişimini destekleyen, koordinasyonu geliştiren güzel bir parkur. Gelen öğrencilerimize ilk önce güvenlik amacıyla yeleklerimizi giydirip bu konuda bilgi veriyoruz daha sonra parkuru anlatıp onların eğlenmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Fahrettin Elmas (16) da, parkuru denemekten mutlu olduklarını söyledi. Elmas, "Etkinlik gayet güzeldi ama biraz kısa geldi bana, kolayca tamamladık. Çoğu parkurdan daha güzel ve güvenlik tedbirleri alınmıştı. Bilgisayar başında saatlerce oturup zaman geçirmektense buraya gelip zaman geçirmek daha iyi, herkese öneriyorum" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında, gün özelinde Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi, 80.Yıl Anadolu Lisesi ve Süleyman Demirel Fen Lisesi'nden 90 öğrenci parkuru deneyimledi. Eğitim-öğretim yılı içerisinde diğer tüm liselerden öğrenciler de parkuru deneyimleyecek

Haber - Kamera: Batuhan SEVER / EDİRNE,