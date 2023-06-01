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Edirne'de Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Devam Ediyor

Edirne'de Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Devam Ediyor

Spor Haberleri

Edirne'de kurumlar arası voleybol turnuvası devam ediyor. Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada Trakya Üniversitesi ile Edirne Emniyet Müdürlüğü karşılaştı ve Trakya Üniversitesi rakibini 2-1 mağlup etti. 16 takımın mücadele ettiği turnuva 5 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Edirne'de kurumlar arası voleybol turnuvası devam ediyor.

Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada Trakya Üniversitesi ile Edirne Emniyet Müdürlüğü karşılaştı.

Trakya Üniversitesi rakibini 2-1 mağlup etti. 16 takımın mücadele ettiği turnuva 5 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Spor

Trakya Üniversitesi voleybol Edirne Spor Haberler

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