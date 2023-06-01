Edirne'de Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Devam Ediyor

Edirne'de kurumlar arası voleybol turnuvası devam ediyor. Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada Trakya Üniversitesi ile Edirne Emniyet Müdürlüğü karşılaştı ve Trakya Üniversitesi rakibini 2-1 mağlup etti. 16 takımın mücadele ettiği turnuva 5 Haziran Pazartesi günü sona erecek.