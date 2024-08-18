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Edirne'de Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Tamamlandı

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Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada 25 kulüpten 450 sporcu mücadele etti. Fenerbahçe ve Galatasaray birinci oldu. Dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyona son gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Şampiyonada 25 kulüpten 450 sporcu mücadele etti.

Fenerbahçe yıldız erkeklerde 609 puanla, yıldız kadınlarda 290 puanla, küçük erkeklerde 319 puanla ve küçük kadınlarda 259 puanla birinci oldu. Galatasaray da genç erkekler kategorisinde 569 puanla, genç kadınlar kategorisinde de 480 puanla ilk sırada yer aldı.

Dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonaya katılan ekipleri tebrik etti.

Muhteşem bir organizasyonun gerçekleştiğini belirten Ertürk, "Dereceler çok güzel çıktı. Biz de böyle daha motive olduk. Bir ay sonra Balkan şampiyonu olacak bir ekibin hepsi burada yarıştı. Farklı formalar altında yarıştılar ama hepsi ay yıldız altında birleşip bayrağımızı göndere çektirecekler. Bir hafta öncesinde de abileri 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda burada yarışacak. Heyecanla o yarışları bekliyoruz." dedi.

Ertürk, paralimpik sporcuların da Meriç Nehri'nde kürek çektiğini dile getirdi. Bu hayalin somut bir şeye dönüşmesinin çok farklı bir duygu olduğunu ifade eden Ertürk, "Buradan ekibimiz Paris'e gidecek ve bugün 9.20'li bir derece çektiler. Bu derece A final için yeterli. Bu performanslarını orada tekrarlayacaklarını düşünüyorum. Onların sarf ettiği emek bizim için çok daha değerli. Onlar bir sürü insana umut oluyorlar. Bana Türkiye'nin her yerinden engelli vatandaşlarımız, 'Nasıl başlayabiliriz, biz de olimpiyata gitmek istiyoruz.' diye mesaj atmaya başladı. Gerçekten çok gurur verici bir olay." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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